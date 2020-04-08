"Сегодня в международный аэропорт Сочи из Москвы пятью рейсами прилетели 126 пассажиров, а одним из Санкт-Петербурга — 16. Всех пассажиров обследовали сотрудники Роспотребнадзора", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи в среду.

Из Санкт-Петербурга прилетели 15 сочинцев и один иногородний. Из Москвы — 78 местных, 48 — иногородних.

"Медики поместили в обсерватор 49 иногородних, а 93 сочинцев отправили на домашнюю самоизоляцию", — подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

По его словам, медицинские работники намерены ежедневно контролировать соблюдение режима карантина и самоизоляции всех приезжающих пассажиров в Сочи.

В настоящее время в обсерваторе Сочи находятся 122 человека, прилетевших в Сочи с 5 по 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 31 марта по 12 апреля введен карантин.

Согласно постановлению главного госсанврача по Краснодарскому краю, жители Сочи, прибывающие из других городов, после заполнения анкет с указанием контактных данных направляются на домашнюю самоизоляцию. Пассажиры, проживающие в других субъектах России и не имеющие возможность изоляции по месту пребывания, направляются на двухнедельную изоляцию в обсерватор.