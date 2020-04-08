"Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, из Бангкока наших граждан. В Сеуле сейчас ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке — 250, в Токио — 113. Это данные наших посольств в этих странах, многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги", — сказал Кожемяко в среду на совещании президента России Владимира Путина с руководителями российских регионов.

По словам губернатора Приморья, эвакуации в иностранных аэропортах ожидают жители и других регионов страны. "Предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета. Не все хорошо понимают, как нужно регистрироваться на сайте "Госуслуги", и иногда в транзитной зоне — в "чистой" или в "грязной", где они находятся, — это очень сложно сделать. Данные предложения предварительно согласованы с представителями МИД РФ", — добавил Кожемяко.