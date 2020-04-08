В среду утром пожарные получили сигнал тревоги и выехали на стройку. Полиция сообщила, что пожар начался в месте, где строители работали с битумом. Началось задымление, пожарным пришлось покинуть стройку, после чего в коридорах взорвался оставленный рабочими газовый баллон. Изначально представители музея думали, что произошел взрыв.

Сообщается, что частично повреждены детали прохода в здании и колонна входной группы, пострадал сотрудник фирмы безопасности, который пытался потушить пожар, предполагают, что он вдохнул продукты горения газа, его направили в больницу.

Полиция считает случившееся несчастным случаем. Существенного влияния на ход строительства пожар не оказал, потому что пандемия коронавируса и так существенно замедлила его ход. Открытие музея, как ожидается, состоится в сентябре.

Музей Humboldt Forum будет располагаться в здании Городского дворца. Его решили восстановить через много лет после того, как он был разрушен — в период ГДР на месте дворца находился так называемый Дворец республики, там заседал восточногерманский парламент.