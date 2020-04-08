Соответствующее распоряжение подписал и.о. президента республики Валерий Бганба. "На основании статьи 4 Конституционного закона "О правовом режиме чрезвычайного положения в Абхазии" и в целях предотвращения распространения в республике коронавирусной инфекции Covid-19 ввести на территории Гагрского района комендантский час", — говорится в распоряжении.

"Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью", — говорится в документе.

МВД Абхазии поручено "обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение распоряжения, до окончания комендантского часа".

7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекции, он был диагностирован у жителя Гагры, прибывшего недавно из Москвы, где он находился несколько дней в командировке.