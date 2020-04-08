"Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью", — говорится в документе.
МВД Абхазии поручено "обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение распоряжения, до окончания комендантского часа".
7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекции, он был диагностирован у жителя Гагры, прибывшего недавно из Москвы, где он находился несколько дней в командировке.