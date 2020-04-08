В частности, допускается ввоз таких животных в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой, говорится в сообщении службы.

Также допускается ввоз животных в сопровождении ветсертификатов, в которых не заполнены графы о номерах рейсов и маршрутах следования.

При этом территориальные управления Россельхознадзора в местах пересечения границы РФ будут оформлять предписания об изолировании животных вместе с гражданами как минимум на 14. О ввозе животных будут информироваться органы управления ветеринарией субъектов РФ.

Кроме того, Россельхознадзор совместно с администрациями пунктов пропуска в аэропортах прорабатывает вопрос об организации мест передержки животных, которые не могут быть направлены после ввоза в Россию для последующего проживания совместно с их владельцами или законными представителями.