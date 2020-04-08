"Вирус COVID-19 был выявлен у двух жительниц Туапсе, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и обратившихся в марте за медицинской помощью. У обеих женщин врачи диагностировали внебольничную пневмонию", — сказал представитель ведомства.

В дальнейшем специалисты установили круг контактов пациенток и взяли у них анализы на коронавирус, которые также оказались положительными.

"Каждая женщина контактировала с определенным кругом лиц. Всего выявлено 18 таких контактов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время все заразившиеся получают необходимое лечение в условиях изоляции. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, в Краснодарском крае за прошедшие сутки подтверждены 24 новых случая заражения COVID-19.

По информации регионального оперативного штаба, сразу 20 случаев зафиксированы в Туапсе, по два — в Кореновске и Сочи. Возраст пациентов — от 24 до 78 лет. При этом 23 человека ранее контактировали с зараженными, один инфицированный прибыл на Кубань из Армении.

Таким образом, по данным на среду, в Краснодарском крае лабораторно подтвердились 85 случаев COVID-19. Один мужчина скончался накануне в Лабинской ЦРБ. Выздоровели и выписаны 15 человек.

Четыре пациента, по информации оперштаба, находятся в тяжелом состоянии — двое в Специализированной краевой инфекционной больнице Краснодара, один в инфекционной больнице №2 Сочи и один в инфекционной больнице №3 Новороссийска.