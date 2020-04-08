Как следует из информации, опубликованной на сайте Венской оперы, все мероприятия отменяются с 10 марта по 30 июня 2020 года включительно. Изначально мероприятия были отменены до апреля. Такое решение принято в связи с решением федерального правительства Австрии о защите здоровья населения.

При этом, как отмечается на сайте, работа над сезоном 2020/2021 не останавливается. Презентация новой программы пройдет онлайн.

Венская государственная опера — крупнейший оперный театр в Австрии и один из важнейших оперных центров мира. Была основана в 1869 году.