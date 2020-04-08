"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введены особые меры", — говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывающим из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Томск, Благовещенск, Симферополь и Иркутск, согласно сообщению, необходимо в течение 14 дней соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Для тех, у кого нет возможности остаться в домашней изоляции, в регионах организована обсервация.

Как сообщалось, по данным на 8 апреля, общее число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России достигло 8,672 тыс.

Только за сутки было выявлено 1,175 тыс. новых случаев, в том числе 660 — в Москве, 95 — в Московской области, 34 — в Санкт-Петербурге, 32 — в Ленинградской области.