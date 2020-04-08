В среду стало известно, что туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта.

"Крайне положительно оцениваю эту меру. Никакой финансовой поддержки мы не видели никогда в адрес выездного туризма. Важно, что этот механизм поддерживает непосредственно туроператоров и предполагает компенсацию их затрат на вывозные рейсы и убытков из-за невозвратных тарифов", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Он подчеркнул, что теперь турбизнесу нужно дождаться разъяснений, которые будут в подзаконном акте.

"Что касается выделенной суммы — 3,5 млрд рублей – она достаточно серьезная. Но может случиться так, что и ее не хватит", — заметил эксперт.