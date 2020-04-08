"Рассмотрение дела назначено на 27 апреля в 10:00", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Овсянников обвиняется в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Ранее "Интерфакс" сообщал о конфликте Овсянникова с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими безопасность в аэропорту Ижевска, в ходе которого чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

В Минпромторге пообещали провести служебную проверку инцидента. В министерстве не стали комментировать вопрос, отстранен ли замминистра от исполнения обязанностей на время внутреннего расследования.

Также сообщалось, что Овсянников был исключен из "Единой России" за хамское поведение. Партия также направила обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии его занимаемой должности, отмечается в сообщении.