"Для помощи бизнесу принял ряд мер экономической поддержки. Итак, снижаем налоговую ставку для владельцев гостиниц, баз отдыха и других мест временного проживания. Им также предоставим субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество, если будет сохранена численность сотрудников", — сообщил губернатор в своем инстраграме.

Он отметил, что кроме того, на 2020 год власти устанавливают нулевую ставку транспортного налога для тех, кто организует автобусные экскурсии и туристические перевозки.

Также прорабатывается вопрос снижения налоговых ставок предприятиям общепита, бытовым организациям, организациям допобразования, культуры и спорта.

"В микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области" увеличиваем уставной капитал на 500 млн рублей, чтобы предприниматели получали микрозаймы, например, на выплату зарплат или закупку сырья. Кроме того, даем отсрочку на 6 месяцев по оплате основного долга по договорам микрозайма", — отмечает Азаров.

Он сообщает, что также организациям ЖКХ рекомендовано дать отсрочку платежей предприятиям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отрезать подачу услуг на время ограничений.

"Сегодня прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, на которой обсудили сложившуюся ситуацию. Министр экономического развития доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Обязательно их учтем и постараемся сегодня же проработать", — сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, более 300 предпринимателей Самарской области в открытом письме к Азарову попросили оказать поддержку бизнесу в связи с ограничительными мерами.