"Особый противопожарный режим введен в 27 субъектах Российской Федерации. Во время его действия ограничен доступ в лес, запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, на землях всех категорий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день режим распространяется на всю территорию Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тверской, Тульской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Курганской областей, республик Мордовия, Хакасия.

Кроме того, он действует в ряде муниципальных районов Амурской, Калужской, Оренбургской, Пензенской, Ленинградской областей, Красноярского, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, республик Алтай, Бурятия и Крым.

Пожароопасный сезон открыт в 52 субъектах РФ. В двух муниципальных районах на территории Краснодарского края и Забайкальского края введен режим ЧС.