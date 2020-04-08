Обсерватор находится в одном из крупных отелей в Адлерском районе города.

"В настоящее время в нем находятся 73 иногородних гражданина", — отметил представитель Роспотребнадзора.

По его словам, сотрудники управления продолжают обследовать на коронавирусную инфекцию всех приезжающих в Сочи.

"При этом сочинцев отправляют домой на самоизоляцию, иногородних — в обсерватор. Все они в течение 14 дней находятся под строгим наблюдением медиков", — подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе международного аэропорта Сочи агентству сообщили, что за последние два дня в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли более 500 человек.

"5 и 6 апреля в Сочи прибыло 390 пассажиров девятнадцатью рейсами из Москвы и 66 человек двумя рейсами из северной столицы. 7 апреля — 121 человек из Москвы и 26 — из Санкт-Петербурга", — отметили в пресс-службе.

Согласно постановления главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю, жители Сочи, прибывающие из других городов, после заполнения анкет с указанием контактных данных направляются на домашнюю самоизоляцию. Пассажиры, проживающие в других субъектах России и не имеющие возможность изоляции по месту пребывания, направляются на двухнедельную изоляцию в обсерватор.