"Мы считаем, что меры предосторожности оправданы: вернувшегося из-за рубежа питомца стоит держать изолированно, а после общения с ним — обязательно мыть руки", — сказала Князева в интервью "Интерфаксу".

Она добавила, что вернувшихся из зарубежных стран домашних питомцев досматривают в аэропорту, после чего дают их владельцам ряд рекомендаций, в том числе по ограничению контактов животного.

В аэропортах подготовлены места временной передержки животных, куда их могут определить в случае обнаружения подозрительных симптомов — высокой температуры тела или слабости. Пока таких инцидентов не было.

"Кроме того, мы запросили информацию о наличии карантинных площадок у ветеринарных служб Москвы, Московской и Тульской областей. Ведомства двух первых регионов отчитались, что у них такие объекты имеются", — добавила Князева.

По ее словам, это дополнительная предосторожность, пока в ведомстве считают, что питомец должен быть изолирован по месту жительства его владельца.

Как ранее сообщил штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, в регионе выявлено 549 случаев заболевания, 52 человека выздоровели и выписаны из больниц.