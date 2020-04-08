«Коронавирус нанес удар по въездному рынку в самый пик бронирований на лето. Частичного возобновления спроса можно ждать в сентябре, если обстоятельства позволят. Но самый реалистичный вариант – 2021 год, считают принимающие туроператоры. До 70% всех бронирований на лето происходит в январе-феврале, а в этом году в феврале уже активно пошли аннуляции. В начале марта стало понятно, что летний сезон фактически сорван», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Как считают в туркомпаниях, даже если ситуация стабилизируется в ближайшее время и карантины закончатся, европейцы сначала предпочтут поездки внутри своих стран, а уж потом зарубежные. Кроме того, иностранные туристы обычно бронируют туры за 7-8 месяцев до поездки, а значит, в этом году они уже вряд ли смогут приехать в Россию.

«У многих туроператоров возникли проблемы с возвратом средств, переведенных в отели авансом за размещение туристов. Большинство из них не собираются возвращать деньги. При этом туроператоры своим зарубежным партнерам средства возвращают. Турфирмам, возможно, и не понадобилась бы помощь государства, отдай им отели хотя бы половину депозитов» — подчеркнула Тюрина.

Некоторые из туроператоров, которые специализировались на въездном туризме, по данным РСТ, планируют переориентироваться на внутренний и предлагать туры по России своим гражданам. Кто-то приостановил деятельности, сократил штат и затраты с тем, чтобы возобновить работу после улучшения ситуации.

По информации Погранслужбы ФСБ РФ, Россию в 2019 году посетило свыше 5 млн иностранных туристов, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Лидером по турпотоку стал Китай, второе и третье места заняли Германия и Южная Корея.

Россия с 18 марта по 1 мая ограничила въезд иностранных граждан и лиц без гражданства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.