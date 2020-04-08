В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 1 градуса, по области — до минус 4 градусов. Днем 11 апреля 3-5 градусов тепла в Москве и плюс 1-6 градусов по области, местами выпадут осадки.

В ночь на воскресенье в столичном регионе подморозит до минус 2-7 градусов, днем — не выше плюс 3-8 градусов тепла.

Согласно данным синоптиков, пока средняя температура в апреле в Москве на 0,7 градуса выше климатической нормы, в выходные средняя температура окажется примерно на 2 градуса ниже средних многолетних значений.