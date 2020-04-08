"В аэропорту Нью-Йорка допуск на рейс осуществлялся по ранее согласованным спискам. На борт было допущено не более 70 пассажиров от общего числа желающих — жители Москвы и Подмосковья", — сказал источник.

В то же время лайнер рассчитан на порядка 400 человек. Самолет имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 в бизнес классе.

Между тем в Росавиации "Интерфаксу" сообщили, что "в соответствии с новыми правилами утвержденными оперативным штабом формирование вывозных рейсов производится по принципу "одна страна вылета — один российский регион или город прилета".

"Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Эта мера направлена на недопущение распространения COVID-19", — сказали в Росавиации.