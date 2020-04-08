"Рады сообщить, что настала настоящая весна. После сурков и медведей в зоопарке проснулись еноты", — говорится в сообщении в фейсбуке зоопарка в среду.

В зоопарке рассказали, что зима выдалась теплой, и еноты долго не могли уснуть: обычно они засыпают в начале декабря, но снега долго не было, поэтому зимний сон опоздал на два месяца. В итоге еноты проспали до конца марта.

Киперы постоянно следили за состоянием енотов, контролировали состояние их вольера. Вся группа хорошо перенесла зимний сон. "Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — отмечает пресс-служба.

Вскоре после пробуждения, енотов переселили в новый вольер, который был подготовлен с учетом потребностей группы. Там есть мягкий грунт, деревья и множество укрытий, а также "обилие пищевых головоломок".