"Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по каким причинам было принято решение вывезти из США в Россию только жителей Москвы и Московской области.