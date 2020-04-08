"Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, по каким причинам было принято решение вывезти из США в Россию только жителей Москвы и Московской области.
Сегодня в 12:45
В Кремле объяснили ограничения на вывоз россиян из США проблемами карантина
МОСКВА. 8 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Ограниченный вывоз граждан РФ из США связан с необходимостью соблюдения ими карантина по возвращению из-за рубежа, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.