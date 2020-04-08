"Вчера не было цели принять решение. Вчера был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике, по предупреждению распространения и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какое решение принял президент Владимир Путин по итогам состоявшегося во вторник совещания с медиками по вопросу сроков режима нерабочих дней.

"Как и когда выходить (из режима нерабочих дней — ИФ) — еще предстоит принять это решение в зависимости от развития ситуации", — продолжил Песков.

По его словам, все участники совещания сошлись во мнении, что "будет понятно во второй половине следующей недели, каков эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас".

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в конце следующей недели может быть принято решение по режиму нерабочих дней, Песков сказал: "Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены социальные контакты".