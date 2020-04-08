"В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также рекомендациями со стороны руководителей субъектов Российской Федерации жителям данных регионов "оставаться дома" ОАО "РЖД" разработан новый график курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" в период с 13 по 29 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Согласно новому графику в сообщении Москва — Санкт-Петербург и обратно будут курсировать 4 пары поездов "Сапсан", совершая по 8 рейсов во встречном направлении в утренние и вечерние часы.

Пассажирам временно отмененных "Сапсанов" №753, 771Н (только на участке Санкт-Петербург — Москва), 775, 754, 772, 776 будут предложены места с сохранением условий проезда и класса обслуживания в поездах "Сапсан" 755, 773, 777, 756, 774, 778 соответственно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов, в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.