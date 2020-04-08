"РСТ поддерживает выделение средств на возмещение части затрат туроператоров на авиаперевозку и решение, принятое по фондам персональной ответственности в "Турпомощи". Но пока принимаемые меры поддержки туротрасли до участников рынка не доходят вообще или доходят очень медленно, а время уходит. Нужно срочно решить вопрос с выделением средств на поддержку существования предприятий (частичная выплата заработной платы, арендной платы, оплаты комунальных услуг) в виде прямых субсидий или хотя бы беспроцентных кредитов», — заявил он.

Также, по словам Игнатьева, необходима реальная поддержка ключевых игроков рынка и инвесторов по урегулированию вопросов кредитной задолженности, поскольку банки не спешат прислушаться к призывам правительства в отсрочке кредитных обязательств до того времени, когда появятся хоть какие-то доходы от обслуживания туристов".

В среду на сайте правительства опубликованы распоряжения о выделении туроператорам 3,5 млрд рублей на выплаты компенсаций туристам за невозвратные билеты, проданные в составе турпакетов. А также о возможности использования средств фондов персональной ответственности туроператоров при ассоциации «Турпомощь» для выплат туристам за аннулированные туры.