"Совет директоров Lufthansa не ожидает, что авиационная отрасль сможет быстро вернуться к уровням до начала коронавирусного кризиса. Согласно его оценке, потребуются месяцы для полного снятия глобальных ограничений на поездки и годы, пока мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню", — отмечается в сообщении германской авиакомпании.

В связи с этим руководство приняло решение о значительном снижении перевозочных мощностей.

В том числе полностью прекратит полеты бюджетный авиаперевозчик Germanwings, который входит в группу Lufthansa.

Кроме того, из эксплуатации будет выведено более 40 самолетов. Сокращение авиапарка затронет все дочерние компании — Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines.

Сотрудникам, которых затронет план реструктуризации, Lufthansa намерена предложить трудоустройство в других подразделениях группы. Переговоры об этом будут проведены с профсоюзами в минимальные сроки.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в среду повышаются на 0,7%. Капитализация авиакомпании за последний год рухнула почти на 58%.

Группа Lufthansa в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров — более 145 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%. Помимо пассажирских авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 135,35 тыс. человек.