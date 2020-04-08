В связи с этим руководство приняло решение о значительном снижении перевозочных мощностей.
В том числе полностью прекратит полеты бюджетный авиаперевозчик Germanwings, который входит в группу Lufthansa.
Кроме того, из эксплуатации будет выведено более 40 самолетов. Сокращение авиапарка затронет все дочерние компании — Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines.
Сотрудникам, которых затронет план реструктуризации, Lufthansa намерена предложить трудоустройство в других подразделениях группы. Переговоры об этом будут проведены с профсоюзами в минимальные сроки.
Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в среду повышаются на 0,7%. Капитализация авиакомпании за последний год рухнула почти на 58%.
Группа Lufthansa в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров — более 145 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%. Помимо пассажирских авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 135,35 тыс. человек.