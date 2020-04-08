Он отметил, что сейчас "графическая кривая количества инфицированных и заболевших ползет вверх не только потому, что появились новые заболевшие, в России путем тестирования удалось выявить большое количество людей, инфицированных вирусом".

"Но, несмотря на эту ситуацию, мне кажется, что в начале мая будет пик заболевания, а потом пойдет на спад. И к концу июля — середине августа глобально в мире, как и у нас, мы почувствуем значительное облегчение. Это значит, что количество новых случаев резко пойдет на спад. Чтобы заболевание полностью исчезло, нужно либо чтобы все им переболели, либо получили прививку, либо переждали в карантине", — сказал эксперт.

"Только тогда распространение вируса должно будет закончится, и он исчезнет. Останется, вероятно, некоторое количество людей, которые не переболели, но раз исчезнет вирус, то и болезнь прекратится", — подчеркнул он.

В России по распоряжению Владимира Путина в связи с распространением коронавируса до 30 апреля установлены нерабочие дни. Затем россиян ждут праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.