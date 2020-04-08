"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1175 в 56 регионах", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Из 1175 новых случаев 660 отмечены в Москве, 95 — в Московской области, 34 — в Санкт-Петербурге, 32 — в Ленинградской области, 27 — в Марий Эл, 25 — в Мурманской области.

Еще по 24 новых случая в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 — в Липецкой области, Коми и Ингушетии, 15 в Рязанской области, 11 — в Ямало-Ненецком АО, по 10 — в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 — в Чувашии, по 8 — в Оренбургской области и Хабаровском крае, по 7 — в Мордовии, Бурятии, Красноярском и Приморском краях, по 6 — в Курской, Тамбовской областях, Северной Осетии и Алтайском крае, по 5 — в Тульской, Свердловской и Сахалинской областях и Чечне.

По четыре новых случая в Белгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Ростовской областях, Калмыкии и Башкирии. По три случая в Ханты-Мансийском АО, Забайкальском крае и Еврейской АО. По два новых случая во Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областях и Карачаево-Черкессии.

По одному новому случаю в 12-ти регионах: Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской, Томской областях, Дагестане, Хакассии, Якутии и в Крыму.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 8672 случаев (+ 15,7%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", — уточняется в сообщении штаба.