В соответствии с опубликованным в среду распоряжением правительства, туроператоры получат 3,5 млрд рублей на компенсации туристам по аннулированным невозвратным билетам.

«Из резервного фонда правительства 3,5 млрд выделяется. Ростуризм выступает главным распорядителем бюджетных средств. Сейчас наша задача – вместе с Минэкономразвития разработать механизм выделения денег», — пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ведомстве, компенсироваться будут только билеты, которые продавались в составе турпродукта.

«В связи с этим туроператор должен будет предоставить ваучеры, документы, подтверждающие то, что турист внес предоплату, а сам туроператор в свою очередь внес предоплату за блоки мест. Авиакомпания также должна будет подтвердить, что билет был невозвратный, и деньги туроператору не вернулись. Ранее мы обговаривали с компаниями эту схему, и они подтвердили, что готовы по ней работать», — добавили в Ростуризме.

Также в ведомстве сообщили, что выплаты «начнутся в ближайшее время».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что участники туристического рынка без государственной поддержки не могут выполнить свои обязательства перед туристами и своими сотрудниками. Выделение 3,5 млрд из резервного фонда вошло в первый пакет мер по поддержке туроператоров, которые подготовили Ростуризм совместно с Минэкономразвития.

Она также подчеркнула, что эти меры не решат всех проблем и не являются исчерпывающими, поэтому как никогда важно искать какие-то альтернативные решения, которые могут быть комфортны для всех заинтересованных сторон.