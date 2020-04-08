"Два дня назад "Аврора" сделала заявку в Росавиацию на вывоз (туристов из Сеула — ИФ). Произошла путаница в МИДе. Перед вылетом (во вторник в Сеул из Хабаровска — ИФ) разрешение отозвали у авиакомпании. Сегодня заявку подали повторно. Завтра в 11:00 местного времени рейс из Владивостока и в 12:00 местного времени рейс из Хабаровска будут совершены, и люди прилетят", — сказал Спиченко.

Губернатор региона Валерий Лимаренко, участвующий в "прямой линии", пояснил, что "это не путаница".

"Ситуация такова, что согласно нормативу (установленного оперативным штабом РФ по борьбе с коронавирусом — ИФ) в день в аэропорт (регионального уровня — ИФ) должны прилетать не более 200 пассажиров. Это требуется для того, чтобы вовремя провести обработку", — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Республике Корее находятся 300 российских туристов, в том числе 10 сахалинцев. Возвращения домой в Таиланде ожидают 26 тыс. россиян, в том числе более 20 сахалинцев. Они записали коллективное видеообращение к областному правительству с просьбой помочь им вернуться домой. С просьбой о помощи в возвращении на родину в представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске также обратились сахалинские туристы, застрявшие на о. Фиджи, в Малайзии и в Казахстане.