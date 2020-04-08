"Достижение компромисса между туристами и участниками отрасли позволит бизнесу выстоять в текущих условиях, а туристам — отдохнуть, когда ситуация нормализуется. Например, многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании. Нам кажется такой подход очень разумным и выгодным как для туристов, так и для туроператоров", — сказала она на брифинге в среду.

Помимо этого, по словам Догузовой, туристы, туроператоры и средства размещения уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников. При этом у туриста остается право на возврат средств в соответствии с действующим законодательством.

"Примеры сегодняшней работы туроператоров с туристами доказывают, что в России сложилось ядро ответственного бизнеса со своей лояльной клиентской базой, что внушает оптимизм", — заключила она.