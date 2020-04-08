"Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов Москва-Грозный обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. На рейсы Москва-Грозный будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19", — сообщает пресс-службе аэропорта.

При этом, напомнили там, всем пассажирам также необходимо быть в защитных масках.

"Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут", — подчеркнули в аэропорту.

Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты, начиная с 11 апреля, рекомендовано в срочном порядке сделать тест на коронавирус.