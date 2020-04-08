Она отметила, что уже сейчас Ростуризм вместе с отраслью разрабатывает программу по восстановлению туристической индустрии после нормализации ситуации с коронавирусом.

"Мы продолжаем работу с Минэкономразвития и правительством России по формированию второго пакета мер поддержки для отрасли с акцентом на приоритетных для нас направлениях — внутреннем и въездном туризме. Одна из важнейших задач — дальнейшая либерализация визового режима, над чем мы работаем вместе с МИД России и всеми заинтересованными ведомствами. Разумеется, мы не оставим отрасль в это непростое время, продолжим совместную работу и приложим все усилия для преодоления кризиса", — сказала Догузова.