"В очень сложном положении оказался гостиничный бизнес. Падение загрузки и бронирований на сегодня — 95, а то и 100% в некоторых регионах. Мы сейчас обсуждаем меры поддержки гостиничной отрасли. Одна из мер – возможность предоставление субсидий на возмещение процентов по кредитам, которые брали на строительство и реконструкцию отелей", — сказала журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. Около полумиллиона российских туристов аннулировали забронированные у туроператоров поездки на российские курорты и экскурсионные туры в апреле и мае 2020 года.