«В соответствии с частью первой статьи 118 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных указанной статьей, до 1 июня 2020 г., денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании представленного не позднее 15 апреля 2020 г. в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, уведомления о возврате», — говорится в документе.

Также из текста следует, что туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 г.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Минэкономразвития, в соответствии с распоряжением туроператоры могут отсрочить на год внесение платежей или воспользоваться средствами ФПО для выплат туристам, продолжая пополнять фонды в 2020 году.

«При использовании ФПО туроператоры смогут возместить туристам денежные средства за туры, которые планировались в период с начала введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 1 июня 2020. Использование средств фонда или средств, которые были предназначены для обязательного платежа, позволит повысить возможности туроператоров по выполнению своих обязательств перед туристами и поддержать стабильность рынка», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в отраслевой закон о туристской деятельности были внесены соответствующие поправки, устанавливающие особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничения въезда в страну или возникновения угрозы для туристов.