«Правительство поддержало предложение Минэкономразвития и Ростуризма по компенсации убытков туроператорам, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Из резервного фонда кабмина на эти цели выделено 3,5 млрд рублей. Из этих денег туроператоры смогут возместить затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта. Также туроператорам будет компенсирована стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Минэкономразвития.

Как подчеркнули в ведомстве, субсидии позволят туроператорам ускорить возврат денежных средств туристам за отмененные туры. В ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров на возмещение их убытков в части авиаперевозок.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что реализуемые меры позволят поддержать бизнес в этой непростой ситуации. «Вместе с тем мы понимаем, что с учетом масштаба кризиса, данные меры не решат всех проблем. Поэтому мы очень рассчитываем на компромиссные решения между туристами и участниками отрасли. Это позволит бизнесу выстоять в текущих условиях, а туристам отдохнуть, когда ситуация нормализуется», — заявила она на брифинге в Москве.

По ее словам, стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в среднем порядка 50%, поэтому предоставляемая субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и поможет выполнить максимум обязательств перед туристами за отмененные туры. «Важно отметить, что часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются развитием внутреннего туризма, который для нас является безусловным приоритетом. Поэтому, оказывая финансовую поддержку, мы рассчитываем на устойчивость рынка», — подчеркнула Догузова.

По ее словам, ситуация, когда большинство стран закрыли свои границы, является беспрецедентной в современной истории. Одной из первых кризис, связанный с коронавирусом, затронул туристическую сферу и смежные отрасли.

«Участники туристического рынка без государственной поддержки не могут выполнить свои обязательства перед туристами и своими сотрудниками. Поэтому главными задачами является оказание поддержки туристической отрасли и ее быстрое восстановление после окончания пандемии. В самом начале кризиса Ростуризм совместно с Минэкономразвития подготовил первый пакет мер по поддержке туроператоров, которые самыми первыми оказались под ударом, и сейчас эти меры утверждены правительством и начинают работать», — добавила глава Ростуризма.