"Наше представительство вынуждено начинать свою работу в боевых условиях противостояния кризису, связанному с распространением коронавируса. В четверг пройдет круглый стол "Выработка антикризисных решений для сферы общественного питания Приморского края в условиях падающего рынка", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" во владивостокском представительстве.

В обсуждениях примут участие руководители ФРиО, юристы, представители ресторанного бизнеса края, местные власти. Профессиональное объединение планирует проводить во Владивостоке образовательные проекты, семинары, конференции, мастер-классы на приоритетные темы для бизнеса для повышения образования среди представителей профессионального сообщества. Федерация рестораторов и отельеров начала свою работу в 1996 году, она объединяет представителей сферы гостеприимства России. Это общественная организация, представляющая ресторанный и гостиничный бизнес на национальном уровне.