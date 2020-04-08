На 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка и Мале. 9 апреля "Аэрофлот" может доставить в Москву россиян из Денпасара.

Также запланированы рейсы "Аэрофлота" из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки, сообщает Минтранс.

На 10 апреля в проект графика включены два рейса "Сибири" из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток.

Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля. Планируется рейс "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу.

Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы "Аэрофлота" из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

"Росавиация, согласно алгоритму организации работ по вывозу граждан РФ, направит проект графика в Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции, Минкомсвязь России, Роспотребнадзор и другие ФОИВы. Также график будет направлен в субъекты РФ, куда запланированы вывозные рейсы. Это необходимо для определения готовности регионов обеспечить карантин и обсервацию прибывающих граждан", — отмечает Минтранс.