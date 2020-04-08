"Да, рейсы отменены в связи с отзывом разрешения Росавиацией", — сообщил представитель пресс-службы.

По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", 8 апреля должен был состояться рейс из Тируванантхапура, 9 апреля — из Гоа, 10 апреля — из Ченнаи, 11 апреля — из Калькутты.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" планировали начать вывоз россиян, которые не могли вернуться из Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом. 4 апреля. Было согласовано четыре рейса: U6-3614 Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля; U6-3616 Ченнай — Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа — Екатеринбург 6 апреля и U6-3612 Калькутта — Екатеринбург 8 апреля.

Вечером 3 апреля стало известно, что Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину "для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории".

Однако 6 марта Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, в понедельник были выполнены первые два: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.