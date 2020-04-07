"На основании этого Росавиациярекомендовала аэропортам не предпринимать подобных действий без согласования. Всем руководителям территориальных органов Росавиации требуется установить жесткий контроль за регламентом работы подконтрольных операторов аэродромов и пресекать попытки создания дополнительных угроз безопасности полетов, связанных с необоснованным изменением регламента работы аэродрома", — заявили в ведомстве.

Ранее о введении ограниченного режима работы сообщали ряд региональных аэропортов, в том числе Минеральных Вод, Калининграда, Анапы, Сочи.

РФ из-за пандемии вируса ранее полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантинных мер авиакомпании сами начали отменять рейсы. По данным Международной ассоциации аэропортов, в понедельник крупнейшие российские аэропорты зафиксировали падение трафика на 92% в годовом выражении.