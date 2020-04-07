Также отмечена необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

График вывоза формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию, 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.

"При этом информация о том или ином планируемом вывозном рейсе должна доводится до главы региона, куда ожидается прилет за сутки до этого. Это необходимо для того, чтобы региональные власти оценили свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан", — сказали в ведомстве.

График вывозных рейсов, сформированный рабочей группой с учетом всех указанных выше условий, будет передан в Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции для его окончательного утверждения.