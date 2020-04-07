"В период с 8 по 15 апреля 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 08:00 до 20:00, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. Все авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10:00 до 19:00", — сказал собеседник агентства.

В остальное время терминал будет закрыт.

До этого о введении регламентного режима сообщал аэропорт Анапы. 1 и 2 апреля он работал с 8:00 до 20:00, 3-5 апреля — с 8:00 до 22:30, с 6 апреля до 30 апреля планирует график с 8:00 до 20:00.

АО "Международный аэропорт Сочи" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Краснодара и Анапы. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 7% — до 6,77 млн человек.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" ("БазЭл"), является совместным предприятием "БазЭла", Сбербанка России и Changi Airports International ("дочка" Changi Airport Group).