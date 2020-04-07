"Самолет Boeing 777-300 "Аэрофлота" предназначенный для вывоза порядка 400 граждан США вылетел из терминала F аэропорта "Шереметьево" и взял курс на аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке", — сказал собеседник агентства.

Самолет имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 в бизнес классе.

"Как ожидается, самолет прибудет в Нью-Йорк в 21:26 местного времени", — сказал источник.

По данным сервиса Flightradar24 самолет вылетел из Москвы в 19:30 мск с большим опозданием. Рейс был перенесен с 14:15 мск на 18:40 мск. Однако самолет долгое время готовился к вылету и стоял в очереди на взлет. Лайнер поднялся в небо вслед за самолетом Москва-Сеул авиакомпании Korean air.