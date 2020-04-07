COVID-19 диагностирован у жителя Гагры, прибывшего недавно из Москвы, где он находился несколько дней в командировке, сообщила журналистам главный санитарный врач республики Людмилы Скорик.

Как сообщалось ранее, правительство Абхазии в рамках новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с 8 по 20 апреля вводит запрет на въезд в страну всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе по реке Псоу.

Соответствующее распоряжение подписал во вторник и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

Исключения составляют только представители дипломатических ведомств, российские военные и водители транспортных средств, которые осуществляют грузовые перевозки.

27 марта в Абхазии ввели режим ЧП из-за коронавируса. 28 марта Абхазия закрыла границу с Россией для въезда в республику иностранных граждан и лиц без гражданства.