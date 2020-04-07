Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии — 74 человека, в Уэльсе — 19 человек, в Северной Ирландии — три человека.

Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.

Данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.

Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.