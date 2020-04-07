В рамках программы поддержки бизнесов, пострадавших от коронавируса, ЕБРР финансирует онлайн-турагентство Travelata, чтобы помочь компании справиться с последствиями пандемии, сообщается на сайте банка.

В 2014 году ЕБРР и инвестиционный фонд MCI Management совместно вложили в проект $7 млн. Это была одна из последних сделок банка в России перед "заморозкой" на фоне украинского конфликта.

Представитель ЕБРР Антон Усов подтвердил "Интерфаксу" инвестицию в Travelata. "Это часть работы ЕБРР, которая призвана помощь существующим клиентам преодолеть кризис", — сказал он.

В материалах ЕБРР не раскрывается размер "экстренной" инвестиции в онлайн-турагентство. В марте банк пообещал выделить миллиард евро бизнесам в 38 странах, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Travelata – агентство, которое продает туроператорские пакеты в онлайне. В компании порталу «Интерфакс-Туризм» отказались сообщить подробности о помощи ЕБРР, заметив, что «пока об этом говорить рано».

Туристическая отрасль в России, как и других странах, оказалась наиболее пострадавшей от коронавируса из-за закрытия большинства популярных направлений отдыха и запретов на авиасообщения.