"Чтобы вернуть деньги за оформленные в ж/д кассах билеты на поезда, отправляющиеся до 1 июня включительно, пассажиру можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку", — говорится в сообщении.

Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласует с пассажиром кассу АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД), где при наличии оригинала билета в течение 180 дней с даты обращения можно будет вернуть денежные средства.

Как сообщалось, технология возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года была разработана специально для пассажиров старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не рекомендовано посещать общественные места в период распространения коронавирусной инфекции. В конце марта РЖД предоставили таким пассажирам возможность отменить поездку на поезде дистанционно.

РЖД напоминают, что возврат электронных билетов (не распечатанных на бланке в пунктах продажи (касса или терминал самообслуживания) осуществляется пассажирами самостоятельно с использованием тех веб-ресурсов, на которых они были оформлены. Возврат стоимости неиспользованных ж/д билетов на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня осуществляется в полном объеме без дополнительных сборов и плат.