В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано почти 132 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом — 4,7 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 41 тыс. инфицированных. В штате Калифорния — более 16 тыс. Там за сутки прирост составил почти 350 случаев заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились около 20 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных — ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

"В некоторых районах его (пика — ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", — сказал Трамп.