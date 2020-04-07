"Из Алжира в 12:00 вылетел борт, забравший 56 граждан России, пожелавших вылететь в РФ. Туристов среди них нет", — сказал представитель посольства агентству во вторник.

Он отметил, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 18:40 по московскому времени.

Ранее координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что 7 апреля Российская Федерация вывезет из-за рубежа до 1500 своих граждан.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой правительства РФ, во вторник для возвращения россиян будут осуществлены авиарейсы Бангкок-Москва, Бангкок — Санкт-Петербург, Бангкок-Новосибирск, Бангкок-Иркутск, Алжир-Москва, Токио-Владивосток, Сеул-Хабаровск.