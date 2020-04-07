Соответствующее распоряжение подписал во вторник и.о. президента Абхазии Валерий Бганба. Указ опубликован на официальном сайте главы республики.

"Министерству иностранных дел Абхазия в порядке, установленном Соглашением между правительством Абхазии и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года, проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах, указанных настоящем распоряжения", — говорится в сообщении.

Исключения составляют только представители дипломатических ведомств, российские военные и водители транспортных средств, которые осуществляют грузовые перевозки.

27 марта в Абхазии ввели режим ЧП из-за коронавируса. 28 марта Абхазия закрыла границу с Россией для въезда в республику иностранных граждан и лиц без гражданства.