В Минске госпитализированы 497 человек , выписаны -25, умерли — 5; в Минской области: госпитализирован — 91 , выписан — 1, умерли -3; Витебская область: госпитализированы- 143,
Выписаны -27, умерли -5; Гомельская область: госпитализированы — 32 , выписан — 1; Могилёвская область: госпитализированы -18; Гродненская область: госпитализированы — 10; Брестская область: госпитализированы 3.
Кроме того, по информации официального ресурса, за все время в Беларуси было проведено около 43 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
По информации Минздрава, по состоянию на вторник, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.