Согласно опубликованной информации, по состоянию на 7 апреля всего в республике госпитализированы с коронавирусом 794 (здесь и далее в скобках приводятся данные на 6 апреля — 634) человека, выздоровели — 54 (53) человека. Количество смертей осталось на прежнем уровне (13 человек). Таким образом общее число инфицированных составляет 861 (700 человек).

В Минске госпитализированы 497 человек , выписаны -25, умерли — 5; в Минской области: госпитализирован — 91 , выписан — 1, умерли -3; Витебская область: госпитализированы- 143,

Выписаны -27, умерли -5; Гомельская область: госпитализированы — 32 , выписан — 1; Могилёвская область: госпитализированы -18; Гродненская область: госпитализированы — 10; Брестская область: госпитализированы 3.

Кроме того, по информации официального ресурса, за все время в Беларуси было проведено около 43 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

По информации Минздрава, по состоянию на вторник, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.