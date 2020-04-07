"Для поддержания работы авиакомпании мы разработали антикризисный план: сократили расходы, перераспределили ресурсы, оптимизировали процессы", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в текущем режиме авиакомпания старается максимально сохранить высококвалифицированный коллектив.

"Часть офисных сотрудников перешли работать на сокращенный день, некоторые летные экипажи отправлены в оплачиваемые отпуска, часть бортпроводников с сегодняшнего дня будет находиться в простое. Мера вынужденная. Все в рамках действующего законодательства", — добавили в пресс-службе.

В конце марта сообщалось, что "Уральские авиалинии" временно перевели наземный персонал на сокращенную рабочую неделю с выплатой заработной платы пропорционально отработанному времени.

Такую меру в авиакомпании объясняли тем, что за последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%, это привело к снижению доходов.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.