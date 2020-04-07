Приказ, который подписал во вторник генеральный директор министерства здравоохранения, вступает в силу 12 апреля в 7:00 по израильскому времени, сообщили израильские СМИ.

Согласно приказу, никто не имеет права находиться вне места своего проживания без маски, закрывающей рот и нос. Это может быть как специальная, так и самостоятельно изготовленная маска в соответствии с инструкциями Минздрава. Исключение сделано для детей в возрасте до 6 лет, людей с психическими, медицинскими ограничениями, которые испытывают значительные трудности при использовании маски; лиц, находящихся в транспортном средстве, здании или комнате в одиночестве или с людьми, которые проживают с ним под одной крышей.

В связи с празднованием еврейской Пасхи 8 апреля правительство во вторник утвердило меры, призванные минимизировать риск распространения коронавируса.

Так, начиная с 19:00 7 апреля до 6:00 пятницы, 10 апреля, жителям Израиля запрещается покидать населенные пункты, в которых они постоянно проживают.

С 20:00 7 апреля до 8:00 12 апреля будет прекращено движение общественного транспорта, включая международные пассажирские авиарейсы.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Израиле превысило 9 тыс. человек, скончались 60 человек.